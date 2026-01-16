Не менее 22 ударов ножом: зарезавшая бывшего мужа россиянка в суде отрицала вину

Суд вынес приговор жительнице Новокузнецка, которую обвиняли в убийстве бывшего супруга, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу СК и прокуратуры региона.

По версии следствия, бывшие супруги распивали вместе спиртные напитки. Во время общения между ними возник серьезный конфликт, в ходе которого женщина нанесла кухонным ножом не менее 22 ударов. Мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия. Присяжные ознакомились с доказательной базой и приняли решение о строгом наказании. В прокуратуре отметили, что женщина отказалась признать вину.

Суд согласился с единогласным мнением присяжных. 36-летнюю женщину признали виновной. Россиянка будет отбывать наказание за убийство, совершенное в ноябре 2024 года, в колонии строгого режима. Кроме того, ей предстоит выплатить моральную компенсацию родным погибшего в размере 2 млн руб.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил осужденной 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — указано в сообщении региональной прокуратуры.

