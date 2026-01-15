«Архангельскому Чикатило» отказали в УДО: маньяк убивал женщин, отбывая первый срок в колонии

66-летний преступник, отбывающий пожизненный срок, подал соответствующее ходатайство после 28 лет заключения. Однако суд не нашел оснований для его освобождения, поскольку Шипилов продолжил совершать убийства, уже будучи осужденным и находясь в местах лишения свободы.

Шипилов отбывает наказание в колонии особого режима «Черный дельфин». На его счету 14 доказанных убийств. Преступления маньяк совершал в основном в городе Вельске Архангельской области.

Его уголовная история началась в 1998 году, когда он был осужден на восемь лет колонии-поселения за девять эпизодов изнасилования. На тот момент он уже был виновен в убийстве пяти женщин, но эти преступления еще не были раскрыты.

В колонии Шипилов, демонстрируя примерное поведение, добился доверия администрации. Его назначили на ответственную должность — водителем ассенизационной машины, вывозившей отходы из учреждения.

По правилам, за пределами колонии его должны были сопровождать надзиратели, однако на практике этого часто не происходило. Воспользовавшись бесконтрольными выездами, осужденный совершил еще девять убийств. Если раньше его жертвами становились молодые девушки, то в этот период он нападал на женщин зрелого возраста.

Расследование установило, что график рабочих выездов Шипилова из колонии полностью совпадал с датами и временем совершения этих преступлений. После повторного задержания и проведения всех следственных действий его приговорили к пожизненному лишению свободы.

В своем ходатайстве об УДО в 2025 году Шипилов утверждал, что полностью исправился и вел себя безупречно все последние годы. Однако суд, учитывая исключительную опасность преступника и тяжесть его деяний, совершенных даже в период отбывания первого срока, оставил ходатайство без удовлетворения.

Ранее сообщалось, что кислотный маньяк из Монино через суд требует снизить выплаты своей жертве.