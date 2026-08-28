Заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов рассказал о духовном смысле праздника Успения Пресвятой Богородицы, который православные отмечают 28 августа. По его словам, для нецерковного человека само слово «успение» может звучать непривычно — возникает вопрос, как можно праздновать смерть. Однако в православии этот день лишен скорби, сообщил REGIONS.

Иванов пояснил, что «успение» означает «сон» и символизирует веру в то, что физическая кончина — не конец, а переход в вечную жизнь. Если для Богородицы телесная смерть стала моментом воссоединения с Сыном, то и для верующих смерть — это дверь в Царство Небесное. Глава движения напомнил слова святителя Иоанна Дамаскина о том, что смерть побеждена Воскресением Господа Иисуса Христа и уже не властна над человеком.

Главный смысл молитвы в день Успения, подчеркнул Иванов, — просить Богородицу быть ходатаицей за людей перед Богом. Просьбы к Божией Матери в этот праздник те же, что и в другие дни, но молитва считается особенно сильной. Среди главных тем таких обращений — заступничество перед Богом, мир в семье и между людьми, исцеление от болезней, помощь в скорбях, укрепление в вере, а также просьба о том, чтобы в свой час человек был принят в Царствие Небесное.

При этом Иванов предостерег от подмены настоящей молитвы формальными ритуалами и суевериями. Лучший способ провести 28 августа, по его мнению, — посетить богослужение, подготовиться к исповеди и причастию. Важнее всего, чтобы молитва к Божией Матери была искренней и шла от самого сердца, а не была просто механическим повторением слов. Именно такая молитва способна изменить душу человека и принести настоящую духовную пользу. Внешняя красивая обрядность без внутреннего участия остается лишь формой. Только соединение искренней веры и жизни по Евангелию делает праздник по-настоящему радостным и спасительным.

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