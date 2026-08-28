ИИ помог удалить опухоль мозга: в Великобритании впервые провели подобную операцию

В Великобритании впервые в мире пациенту удалили опухоль мозга с помощью искусственного интеллекта, который анализировал ход операции в реальном времени, сообщает BBC News. Операцию провели хирурги больницы University College London Hospital.

Пациентом стал 48-летний Рис Хибберт, отец двоих детей из Бедфордшира. У него обнаружили доброкачественную опухоль гипофиза размером 11 мм. Она начала давить на зрительные нервы и сужать периферическое зрение, поэтому без операции мужчина мог потерять зрение.

Хирурги вводили эндоскоп через нос к основанию черепа. В этой зоне опухоль находится рядом с сонными артериями и зрительными нервами, а анатомия у разных людей может заметно отличаться. ИИ на отдельном экране анализировал видеопоток, отслеживал инструменты и подсвечивал зоны, где вероятнее всего находятся важные сосуды и нервы.

Профессор Университетского колледжа Лондона Хани Маркус отметил, что система обучалась на сотнях видео похожих операций и может работать как «вторая пара глаз». При этом врачи сохраняют полный контроль.

После операции Хибберт рассказал, что зрение стало заметно лучше, вернулась энергия, а прежние симптомы исчезли. Сейчас команда хирургов готовит более крупное испытание технологии.