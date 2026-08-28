Золото на $83 млрд: геологи нашли в Китае возможное крупнейшее месторождение мира

В Китае обнаружили гигантское месторождение золотой руды, которое может оказаться крупнейшим в мире, пишет Popular Mechanics. По оценкам китайских специалистов, под золотым полем Вангу в провинции Хунань может находиться до 1100 тонн золота.

Еще в 2024 году геологи сообщили, что под уездом Пинцзян нашли более 40 золотых жил на глубине до 2000 м. Тогда запасы оценивали примерно в 330 тонн. Однако трехмерное моделирование показало, что залежи могут уходить глубже — почти до 3000 м, а общий объем может быть значительно больше.

Если расчеты подтвердятся, стоимость месторождения может достигать около $83 млрд. При этом образцы выглядят многообещающе: в некоторых кернах золото было видно невооруженным глазом, а содержание металла оценили в 138 г на тонну руды.

Такой показатель считается высоким для золотодобычи. Если оценка в 1100 тонн верна, находка может обойти крупнейшие известные золотые рудники, включая шахту South Deep в ЮАР.

Для Китая это особенно важно: страна уже является крупнейшим производителем золота, но потребляет значительно больше, чем добывает, и остается крупным импортером металла.