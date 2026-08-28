В Московской области жителям рассказали о лесопожарной обстановке
Комлесхоз Подмосковья рассказал о лесопожарной обстановке
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В пятницу, 28 августа, на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Волоколамском и Наро-Фоминском лесничествах — I класс, в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.
В субботу, 29 августа, на большей части области спрогнозировали II класс пожарной опасности, в воскресенье, 30 августа, — III класс. Температура воздуха днем в этот период составит +18-21 градусов, ночью — +13-16. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.