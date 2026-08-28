Генич заявил, что занимаемое ЦСКА высокое место не соответствует игре команды
Комментатор Генич назвал третье место ЦСКА удачным стечением обстоятельств
Фото: [ПФК ЦСКА]
Комментатор Константин Генич в разговоре с «Матч ТВ» высказался о высоком месте ЦСКА после пяти туров РПЛ. По его мнению, качество игры армейцев не соответствует тем результатам, которые они добились на старте сезона.
ЦСКА занимает третье место в РПЛ, набрав 11 очков в пяти матчах. Выше команды Дмитрия Игдисамова находятся только «Краснодар» (15) и «Спартак» (12).
«Я бы не торопился с оценками ЦСКА на старте сезона. Наверное, результаты ЦСКА превосходят содержание и качество игры армейцев. Хорошо, что ЦСКА идет в группе лидеров, но мне кажется, что это, скорее, стечение обстоятельств», — сказал Генич.
По мнению комментатора, ЦСКА повезло с календарем на старте. Присутствовало везение и в самих матчах. Так, в игре с «Балтикой» судьи отменили два мяча, а с «Факелом» — три. Поскольку офсайды в этих моментах были совсем небольшими, то все могло закончиться для ЦСКА не столь удачно.
Генич пожелал армейскому коллективу поскорее обрести стабильность.
Ранее стало известно, что у ЦСКА на долгое время выбыли из-за травм левый защитник Мойзес и центральный полузащитник Дмитрий Баринов.