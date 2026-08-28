Подмосковные школьники и студенты смогут принять участие в новом сезоне Национальной технологической олимпиады

Школьники и студенты Подмосковья могут подать заявку на участие в XII сезоне Национальной технологической олимпиады (НТО) — самых масштабных в России командных инженерных соревнований. Проект реализуется при координации Мин образования РФ совместно с Президентской платформой «Россия — страна возможностей».

«Один из главных принципов олимпиады — создавать возможности для раскрытия талантов на каждом этапе: помогать школьникам пробовать себя в технологиях, находить свои интересы и делать первые шаги к будущей профессии уже с раннего возраста», — отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Участниками могут стать ученики 5-11 классов, студенты колледжей и вузов региона. В новом учебном году соревнования пройдут в следующих возрастных категориях: НТО Юниоры для школьников 5-7 классов, старший трек для учеников 8-11 классов и студентов 1-2 курсов СПО, студенческий трек для обучающихся в вузах и на старших курсах колледжей. Зарегистрироваться можно на сайте.

Ответственный секретарь оргкомитета НТО, проректор НИУ ВШЭ Дмитрий Земцов подчеркнул, что НТО масштабная экосистема, которая объединяет технологические компании, образовательные центры всех уровней, государство, экспертов и технологических энтузиастов. В рамках олимпиады участники будут создавать спутники и планетоходы, подводных роботов, VR-симуляторы и компьютерные игры, обучать искусственный интеллект и не только.

В новом сезоне впервые наряду со школьниками 8-11 классов студенты 1-2 курсов СПО смогут участвовать в старшем треке олимпиады. Победителям и призерам олимпиады вручат дипломы в портфолио достижений. Они получат преимущества при участии в следующем сезоне олимпиады, возможность включиться в новые проекты Кружкового движения НТИ и не только. Победители и призеры профилей старшего трека НТО, включенных в перечень РСОШ, могут получить льготы при поступлении в вузы, студенты-победители могут претендовать на стажировки в исследовательских центрах и компаниях-партнерах олимпиады. Финалы юниорского трека НТО для учеников 5-7 классов пройдут в декабре 2026 года и в феврале–апреле 2027 года.

Отметим, что мероприятие проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Движения первых, Агентства стратегических инициатив и АНО «Платформа НТИ».

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