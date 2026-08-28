Ирина Роднина оценила перспективы Трусовой в новом сезоне

Серебряный призер Олимпиады в Пекине вернулась на лед после долгого перерыва. Трусова получила нейтральный статус и готовится принять участие в турнире серии «Челленджер» в Токио 4–6 сентября.

Прославленная фигуристка ответила на вопрос, способна ли Трусова выполнить четверной лутц.

«Трусова может все. Она может и прыгнуть, и дальше мы программу не увидим. Мы ее видели достаточно давно, последний раз на Олимпийских играх в 2022 году. Какие бы ожидания ни были, надо посмотреть. Сейчас только начало сезона», — сказала Роднина.

Ирина Роднина подчеркнула, что предстоящий сезон будет очень интересным: так всегда бывает после Олимпийских игр, когда появляется много новых имен.

Ранее участница Олимпийских игр Аделия Петросян сообщила, что начала работу с новым тренером.