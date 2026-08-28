Загитова выложила фото арены в Казани: на нем баннеры с Алиной, которых на самом деле нет

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выложила в соцсети отредактированное изображение из Центра фигурного катания в Казани. Надо льдом висят красочные баннеры с изображением фигуристки, но в реальности их там нет, о чем свидетельствуют фотографии из других источников.

Центр фигурного катания в Казани, где, предположительно, будет школа Загитовой, был открыт 27 августа. Фигуристка не присутствовала на церемонии открытия. При этом во время мероприятия Загитову в официальных речах даже не упоминали.

На первоначальном этапе обсуждалась идея назвать центр именем Загитовой, но от нее отказались. Позже фигуристка возмущалась, что ее образ никак не представлен в оформлении объекта: нет ни именной доски, ни ее фотографий.

Олимпийская чемпионка сообщала, что набирает тренерский состав для своей школы, но пока нет полной ясности, будет ли вообще школа Алины Загитовой в Центре фигурного катания в Казани.

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