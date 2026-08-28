Покупать нужно было вчера: новогодние туры начали заканчиваться уже в августе

До Нового года еще четыре месяца, а россияне начали вовсю готовиться к предстоящим зимним каникулам. Как рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» турагент Евгения Журавлева, туристам уже начали приходить отказы от отелей на популярных курортах, заполненных на начало января. Она посоветовала покупать путевку летом, ведь уже в ноябре цены улетят в космос.

«Бронировать новогодний тур нужно уже сейчас — уже вчера нужно было его покупать. Стоимость туров к датам вылета будет только расти, а „горящих“ путевок на Новый год просто не бывает. В декабре, конечно, могут появиться предложения от плохих отелей, потому что они не распродались и начинают предоставлять скидки, но это говорит о том, что отель не востребован и к нему есть много вопросов», — отметила эксперт.

Цены на отдых в праздники взлетают в разы. Если хочется встретить Новый год в жарких странах, рассчитывать нужно на бюджет от ₽400 тыс. на двоих на новогоднюю ночь и все выходные — 10-12 дней, подчеркнула Журавлева. Среди наиболее популярных направлений у россиян остаются Таиланд, ОАЭ, Египет, Фукуок во Вьетнаме и Мальдивы — курорты с высоким сезоном зимой. Дешевле обходятся туры в Турцию, однако немного туристы выбирают их из-за прохладной для моря погоды.

«Уже сейчас приходят отказы по некоторым популярным отелям. Например, на Фукуоке (Вьетнам), Краби (Таиланд). Поэтому новогодние туры желательно бронировать летом или в начале осени, когда еще есть большой выбор и цены не взлетели окончательно — ближе к датам они будут еще выше», — пояснила турагент.

Эксперт также назвала способ сэкономить на новогодним отдыхе — лететь до или после 1 января. В декабре цены на отдых в Египте и ОАЭ значительно ниже, чем в январе. Также они начинают спадать после 5 января, а после 10 января, когда праздники заканчиваются, стоимость туров и вовсе снижается в два раза после новогоднего бума.

Осенью россиян ждет падение цен на отдых на популярных летних направлениях — в Турции и Египте. В сентябре недельный отпуск на Средиземном или Красном морях можно провести с бюджетом до ₽150-200 тыс.