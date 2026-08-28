От Гренландии откололся ледяной остров размером с город: что запечатлели спутниковые снимки

От ледника Петерманна на северо-западе Гренландии откололся огромный ледяной остров размером примерно с небольшой город или крупный городской район, к примеру, Манхэттен или даже Ватикан. Это крупнейшая потеря плавучего льда у этого ледника с 2012 года, пишет PetaPixel со ссылкой на снимки миссии Copernicus Sentinel-1 Европейского космического агентства.

Участок плавучего ледникового языка площадью около 75 кв. км отделился 4 августа. Новый плоский айсберг, или ледяной остров, может достигать толщины до 150 м. Теперь ученые будут отслеживать, как он дрейфует и распадается, а также может ли он повлиять на судоходные маршруты.

Ледник Петерманна соединяет ледниковый щит Гренландии с Северным Ледовитым океаном. Само таяние плавучего льда напрямую не повышает уровень моря, но потеря таких участков может ускорять отступление ледников и менять динамику ледяного покрытия.

По данным ученых, на леднике уже есть новые трещины. В будущем от него могут отделиться еще два крупных ледяных острова площадью примерно 97 и 87 кв. км.

Исследовательница Университета Стерлинга Анна Кроуфорд отметила, что арктические ледяные острова встречаются реже антарктических, поэтому их исследование важно для изучения ледников, океана и будущего уровня моря.