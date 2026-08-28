В проекте «Ярославский» в Мытищах поставили на кадастр детский сад
Детский сад в проекте «Ярославский» поставили на кадастр в Мытищах
Фото: [Министерство жилищной политики МО]
В жилом квартале «Ярославский» в Мытищах поставили на кадастровый учет детский сад, рассчитанный на 300 мест. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В учреждении разместили 12 групповых, состоящих из помещений для воспитания, обучения и ухода за детьми. В каждой из них предусмотрены спальная, раздевальная, буфетная, игровая и туалетные комнаты. Кроме того, для детей обустроили физкультурный и музыкальные залы, на территории — детские игровые площадки с теневыми навесами и физкультурно-спортивную площадку.
В квартале уже заселены 25 жилых домов, открыты четыре детских сада, поликлиника, три школы, в том числе одна из самых больших в Подмосковье.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.