В проекте «Ярославский» в Мытищах поставили на кадастр детский сад

В жилом квартале «Ярославский» в Мытищах поставили на кадастровый учет детский сад, рассчитанный на 300 мест. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В учреждении разместили 12 групповых, состоящих из помещений для воспитания, обучения и ухода за детьми. В каждой из них предусмотрены спальная, раздевальная, буфетная, игровая и туалетные комнаты. Кроме того, для детей обустроили физкультурный и музыкальные залы, на территории — детские игровые площадки с теневыми навесами и физкультурно-спортивную площадку.

В квартале уже заселены 25 жилых домов, открыты четыре детских сада, поликлиника, три школы, в том числе одна из самых больших в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.