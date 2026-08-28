Во сколько ложиться, чтобы проснуться бодрым: как режим сна влияет на энергичность

Единого лучшего времени для сна, которое подходило бы всем, не существует, пишет EatingWell со ссылкой на экспертов. Важнее не конкретная цифра на часах, а регулярный режим, достаточная продолжительность и качество сна.

По словам Эрика Чжоу из Гарвардской медицинской школы, оптимальное время отхода ко сну зависит от циркадного ритма человека. Одни люди лучше чувствуют себя, если ложатся и встают рано, другие — если засыпают позже и просыпаются позже.

Врач Ниши Бхопал советует отталкиваться от времени подъема и планировать сон так, чтобы получать примерно 7–9 часов отдыха. Для мозга особенно важна предсказуемость: хороший сон обычно не выглядит как пять часов в одну ночь и десять — в следующую.

Эксперты также напоминают, что качество сна не менее важно, чем его длительность. Если человек часто просыпается ночью, долго не может уснуть или остается уставшим даже после достаточного сна, стоит обратиться к специалисту.

Помочь режиму могут утренний солнечный свет, физическая активность, снижение стресса и отказ от кофеина за 6–8 часов до сна. Вечером также лучше меньше пользоваться телефоном, чтобы не ухудшать процесс отхода ко сну.