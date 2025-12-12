«Не плачь, будь сильным» — как детские установки убивают взрослых мужчин. Предупреждение министра

Министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов в своем телеграм-канале призвал мужчин более ответственно относиться к своему здоровью, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». С детства они слышат, как важно быть сильными. В итоге во взрослом возрасте могут вовремя не обратить внимание на тревожные симптомы.

Министр высказал мнение, что мужчины часто игнорируют прохождение регулярного медосмотра. Они не находят на это время. Детские установки: «Не плачь», «Будь сильным», «Терпи» мешают взрослым мужчинам. Часто незначительные симптомы помогают выявить заболевания. Министр привел два примера из медицинской практики.

52-летнему жителю региона стало резко плохо. Пациент жаловался на сильные боли в груди. Медики осматривали мужчину через 20 минут после вызова. Специалисты провели ЭКГ и терапию. Тайгинца доставили в КККД им. Л.С. Барбараша. Сейчас мужчина уже поправляется. Его спасла экстренная операция.

История 55-летнего тайгинца также закончилась хорошо, но исход мог быть иным. Мужчина отказался от госпитализации. Бригада сразу заподозрила, что у пациента сердечный приступ. Он был категоричен. На следующий день после вызова медики решили проверить его состояние. Диагноз подтвердился. Россиянина госпитализировали.

Министр Тарасов рекомендует незамедлительно обращаться в скорую помощь при возникновении сильной боли в груди.

«Но лучше не дожидайтесь боли — пройдите диспансеризацию и элементарные обследования», — написал министр.

