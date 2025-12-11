«Жесть и дикость»: Малышева раскритиковала новое увлечение россиян

Известный врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева резко осудила распространенную среди россиян практику самостоятельного приема препаратов магния. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале она назвала подобные действия опасными экспериментами над собственным организмом.

Во время записи передачи Малышева поинтересовалась у участников студии, употребляет ли кто-нибудь из них БАДы с магнием. Две женщины подтвердили, что принимают такие добавки по собственному решению, без рекомендации медиков. В ответ на это заявление телеведущая отреагировала предельно эмоционально.

«Это жесть, это дикость, когда люди на себе ставят эксперименты», — прокомментировала врач.

По словам Елены Малышевой, необходимый для здоровья уровень магния большинство людей может получать из обычных продуктов питания. К его ключевым источникам она отнесла картофель, гречку, рис, творог, сыр, зелень и хлеб. Телеведущая подчеркнула, что дефицит этого микроэлемента в организме встречается относительно редко и, как правило, является следствием серьезных заболеваний, таких как дизентерия или холера.

У подавляющего числа граждан, по мнению эксперта, уровень магния находится в пределах нормы, что делает дополнительный прием препаратов не только излишним, но и потенциально рискованным.

