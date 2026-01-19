Не подвиг, а система: два закона закаливания от врача, помогающих достичь результата

Кандидат медицинских наук доцент Пироговского университета Минздрава России Ярослав Гурин рассказал, что каждый человек обладает способностью адаптироваться к низким температурам. Закаливание положительно сказывается на работе сосудов. Они учатся действовать мягче, сообщил transsibinfo.com.

Эксперт отметил, что многие воспринимают закаливание как подвиг. Однако это регулярная работа, которая заканчивается эффективным результатом. Одно из главных правил — поэтапный подход и последовательность в действиях.

«Речь идет о поэтапном, основанном на знаниях подходе, направленном на то, чтобы тело спокойнее переносило перемены температуры и меньше страдало от бытовых «стрессов» — простуд, сильного дискомфорта от кондиционера и т. п. Цель не в рекордах холода, а в снижении уязвимости организма», — рассказал Ярослав Гурин.

По мнению специалиста, принципиально важны два правила. Во-первых, ценность представляют частые, но непродолжительные процедуры, а не редкие и экстремальные. Перерыв более недели сводит накопленный эффект на нет, и возвращаться к практике придется, начиная с более высоких температур.

Во-вторых, необходим строго индивидуальный подход. Ключевые сигналы для немедленного прекращения — это сильный озноб, резкая бледность, похолодание кожи или появление синюшного оттенка. При любых хронических патологиях, в особенности связанных с сердцем или почками, обязательным предварительным шагом является получение разрешения от специалиста.

