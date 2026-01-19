Путин, MACAN, Газманов: какие известные люди окунулись в прорубь в Подмосковье?

Рэпер MACAN (Андрей Косолапов), проходящий срочную службу в Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Дзержинского, принял участие в традиционных крещенских купаниях. Как пишет REGIONS , музыкант вместе с сослуживцами окунулся в прорубь на источнике «Гремячий ключ» в Сергиевом Посаде.

Мероприятие прошло в рамках служебных обязанностей. Личный состав войсковой части был задействован в обеспечении правопорядка и безопасности в ночь с 18 на 19 января в местах проведения обрядов. Военнослужащие несли дежурство непосредственно у оборудованных купелей и на прилегающих территориях.

По данным телеграм-канала дивизии, рэпер, как и другие солдаты, не только выполнял служебную задачу, но и лично участвовал в обряде омовения. Этот шаг был воспринят подписчиками и местными жителями как положительный пример следования традициям и поддержания здорового образа жизни.

«Молодцы, ребята. Хороший пример подают. Пусть и вдали от дома, но традиции нужно чтить», — комментируют пользователи сети.

За время службы Андрей Косолапов был распределен в водители подразделения материально-технического обеспечения. В его обязанности входит управление различной техникой, включая бронированные грузовые автомобили «Урал».

Помимо рэпера в крещенских купаниях в Подмосковье приняли участие и другие известные люди. Среди них президент России Владимир Путин, последовавший своей ежегодной традиции, балерина Анастасия Волочкова, обустроившая купель на участке дома в Красногорском округе, а также артист Олег Газманов, который заскучал по столичным прорубям на фоне постоянных купаний в теплых морях на отдыхе.

Ранее сообщалось, что белорусский лидер Лукашенко также окунулся в прорубь на Крещение.