«Не понравилось Москве»: Как распределяются должности в горсовете Татарстана
Фото: [©Роман Хасаев/РИА Новости]
Inkazan запустил цикл «Владельцы Татарстана», в рамках которого рассказывает о важных политических персонах республики. Нынешний материал посвящен спикеру Госсовета Татарстана Фариду Мухаметшину, который занял должность министра торговли республики в 1989 году и до 2023 года выполнял свои обязанности в разных должностях. Распался СССР, образовалась новая Россия, а политик всегда отстаивал интересы Родины, сообщает inkazan.ru.
Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин активно боролся за национальную политику.
«Он четко выражал точку зрения, Шаймиева. Что на самом деле Мухаметшин думал, сторонником какой политической системы он являлся — это очень интересный вопрос», - рассказал собеседник Inkazan
В какой-то момент его преемником стал ныне действующий глава республики Рустам Минниханов. Несмотря на конкуренцию, чиновники смогли найти компромисс по ряду вопросов и оба продолжали выполнять рабочие обязанности. Собеседник Inkazan считает, что этот факт доказывает наличие у Мухаметшина сильных лидерских способностей, политической интуиции и человеческой мудрости.
Фарид Мухаметшин сумел в свое время избежать конфликта с федеральными органами. Остро стоял вопрос отмены обязательного изучения татарского языка в школах. Спикер лично обсуждал этот вопрос с президентом Владимиром Путиным. Республика сумела отстоять занятую позицию. Не для всех чиновников «языковой скандал» закончился так же легко.
Бывший вице-премьер правительства Татарстана Марат Ахметов отличался резонансными заявлениями относительно национальной позиции по языковому вопросу. Собеседник считает, что Фарид Мухаметшин собирался сделать Ахметова своим преемником и следил за его работой.
«Когда был языковой скандал, Ахметов занял националистическую позицию. Говорят, что это не понравилось Москве. А окончательное утверждение спикера будет в Москве», — делится предположениями собеседник Inkazan.
Собеседник отмечает, что таких политиков, которые смогли устоять при смене любой федеральной власти, мало. Такие влиятельные люди достойны уважения.