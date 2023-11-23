«Не понравилось Москве»: Как распределяются должности в горсовете Татарстана

Inkazan запустил цикл «Владельцы Татарстана», в рамках которого рассказывает о важных политических персонах республики. Нынешний материал посвящен спикеру Госсовета Татарстана Фариду Мухаметшину, который занял должность министра торговли республики в 1989 году и до 2023 года выполнял свои обязанности в разных должностях. Распался СССР, образовалась новая Россия, а политик всегда отстаивал интересы Родины, сообщает inkazan.ru .

Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин активно боролся за национальную политику.

«Он четко выражал точку зрения, Шаймиева. Что на самом деле Мухаметшин думал, сторонником какой политической системы он являлся — это очень интересный вопрос», - рассказал собеседник Inkazan

В какой-то момент его преемником стал ныне действующий глава республики Рустам Минниханов. Несмотря на конкуренцию, чиновники смогли найти компромисс по ряду вопросов и оба продолжали выполнять рабочие обязанности. Собеседник Inkazan считает, что этот факт доказывает наличие у Мухаметшина сильных лидерских способностей, политической интуиции и человеческой мудрости.

Фарид Мухаметшин сумел в свое время избежать конфликта с федеральными органами. Остро стоял вопрос отмены обязательного изучения татарского языка в школах. Спикер лично обсуждал этот вопрос с президентом Владимиром Путиным. Республика сумела отстоять занятую позицию. Не для всех чиновников «языковой скандал» закончился так же легко.

Бывший вице-премьер правительства Татарстана Марат Ахметов отличался резонансными заявлениями относительно национальной позиции по языковому вопросу. Собеседник считает, что Фарид Мухаметшин собирался сделать Ахметова своим преемником и следил за его работой.

«Когда был языковой скандал, Ахметов занял националистическую позицию. Говорят, что это не понравилось Москве. А окончательное утверждение спикера будет в Москве», — делится предположениями собеседник Inkazan.

Собеседник отмечает, что таких политиков, которые смогли устоять при смене любой федеральной власти, мало. Такие влиятельные люди достойны уважения.