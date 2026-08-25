«Не превращать поминки в шумное застолье»: протоиерей из Подмосковья советует поминать квасом и киселем

Потеря близкого человека — одно из самых тяжелых испытаний в жизни. Когда первые хлопоты по организации похорон позади, родственники сталкиваются с новым вопросом: как достойно провести поминальную трапезу, чтобы это было не просто данью традиции, но и принесло духовную пользу душе ушедшего? Ответы на эти вопросы в беседе с корреспондентом REGIONS дал настоятель Никольского храма в селе Лямцино и духовник православной гимназии в Домодедове протоиерей Александр Трушин.

По словам священника, поминки — это не обычное застолье и не повод для встречи родственников. Их суть заключается в молитвенном воспоминании об усопшем. Отец Александр подчеркивает: само событие носит скорбный характер, поэтому трапеза должна быть скромной и простой. Главная цель поминального обеда — не насытить присутствующих, а создать атмосферу, располагающую к молитве и добрым словам в адрес покойного.

Что касается меню, то православная традиция накладывает строгий запрет на алкоголь. Батюшка советует отдавать предпочтение простым блюдам: различным кашам, блинам, постным угощениям, а из напитков — квасу, компоту или киселю. Если дата поминок выпадает на дни поста, пища должна быть исключительно постной. Обязательным элементом трапезы протоиерей называет кутью — блюдо из пшеницы либо риса с добавлением меда и изюма. Этот традиционный поминальный символ олицетворяет веру в грядущее Воскресение и вечную жизнь, которую Христос даровал каждому.

«Важно только не превращать поминки в шумное застолье. Лучше не подавать на стол спиртное, потому что горячительные напитки напоминают нам о горячем адском пламени, куда может попасть душа. Поэтому в старину на поминки подавали холодные квасы и кисели. Эту традицию стоит вспомнить и соблюдать», — говорит батюшка.

Однако, как отмечает отец Александр, возможность почтить память близкого не ограничивается только застольем. Гораздо более ценным поступком, по его убеждению, станут добрые дела, совершенные в память об усопшем. Священник рекомендует раздавать угощения — например, печенье или конфеты — детям и случайным прохожим с просьбой: «Помяните в молитвах усопшего (имя)». Это превращает поминовение из замкнутого семейного акта в общественное благодеяние.

Кроме того, духовник советует разобрать личные вещи покойного и передать их нуждающимся. Если у умершего были близкие друзья, полезно пригласить их и позволить взять что-то на память — это станет жестом уважения и общей скорби.

«Это будет очень правильным и благочестивым поступком», — объясняет отец Александр.

Таким образом, по мнению отца Александра, истинное поминовение выражается не в богатстве стола, а в молитве, смирении и милосердных делах, которые продолжают связывать живых с теми, кто уже перешел в вечность.

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