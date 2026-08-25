Жители Подмосковья прощаются с ветераном, прошедшим войну до Берлина

В Бронницах проводили в последний путь Валентину Васильевну Копосову — участницу Великой Отечественной войны, почетного гражданина округа и старейшую жительницу города. Она скончалась на 105-м году жизни, оставив по себе память как о человеке, чья биография вместила целую эпоху. Ее портрет с 2022 года украшает фасад местной пятиэтажки — как напоминание о мужестве и верности долгу, сообщил REGIONS.

Родившаяся в Бронницах 17 июня 1922 года, девушка в 20 лет добровольцем ушла на фронт. Служба телеграфисткой в 105-м полку связи привела ее в составе 3-й ударной армии через Польшу и Германию — до самого Берлина, где в мае 1945-го для нее закончилась война. За боевые заслуги Копосова награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». Однако главным, по мнению знавших ее земляков, был сам образ жизни ветерана — несгибаемый, деятельный и открытый.

После Победы она более 37 лет отдала 195-му заводу, но не замыкалась в производственных заботах. Активный член городского совета ветеранов, Копосова участвовала в подготовке Книг Памяти «Солдаты Победы города Бронницы» и считала своим долгом передавать молодежи правду о пережитом. Ее выступления перед школьниками никогда не походили на казенные уроки — это были живые, иногда тяжелые, но всегда честные рассказы о том, что довелось пережить солдатам на передовой.

Фото: [ МедиаБанк Подмосковья/Ольга Антонова ]

Как сообщили волонтеры молодежного центра «Алиби», утрата Валентины Васильевны — это не только семейное горе. Для города она была тем мостиком, который соединял современников с героическим прошлым, и теперь забота о сохранении этой памяти ложится на плечи ныне живущих. До преклонных лет ветеран сохраняла ясность мысли и бодрость духа, неизменно находя в себе силы для общения с подрастающим поколением.

Прощание состоялось 25 августа в 11:00 в Соборе Архангела Михаила (Советская улица, 61А). В 12:30 тело предано земле на Бронницком городском кладбище (старое, улица Гоголя, 18). Поминальный запланирован на 13:45 в ресторане «Золотая лошадь» (Центральная улица, 15).

Ранее сообщалось, что в Аргентине умерла последняя оставшаяся в стране ветеран Великой Отечественной войны.