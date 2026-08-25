В Домодедовской больнице спасли мужчину, который истекал кровью из-за скрытой язвы желудка

Специалисты Домодедовской больницы спасли мужчину, который потерял много крови из-за скрытой язвы желудка. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил житель в возрасте 50 лет. Мужчина жаловался на боли в груди и связывал их с работой сердца. В ходе обследования выяснилось, что причиной болей является не инфаркт, а массивное кровотечение из язвы желудка.

Оказалось, что у пациента на протяжении нескольких дней была рвота темным содержимым и темный стул. Однако мужчина не счел эти симптомы значительными и не обращался за помощью.

Врачи провели пациенту противоязвенную терапию и переливание крови, чтобы стабилизировать его состояние. После этого его перевели в отделение хирургии для дальнейшего лечения.

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