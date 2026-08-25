«Это не формальность»: фермер Татьяна Сирота рассказала, как участие в выборах меняет жизнь в селе

Участие в выборах депутатов Государственной думы РФ и Московской областной думы в сентябре позволит жителям Подмосковья изменить жизнь в своих населенных пунктах. Об этом заявила совладелица Истринской сыроварни Татьяна Сирота.

«Для меня выборы — это не формальность, а возможность быть причастной к тому, что происходит со страной, с нашим регионом, с нашей землей. Мы с командой каждый день строим свой маленький мир, и я точно знаю: будущее строим мы сами — своими руками, своими решениями, своим выбором», — уверена предпринимательница.

Она подчеркнула, что участие в выборах позволит показать то, что человеку не все равно, где будут жить их дети, какие дороги будут вести к деревням, какой будет власть и будут ли слышать фермеров и предпринимателей. По ее словам, за последние годы отношение государства к сельхозбизнесу в регионе заметно изменилось.

«Нас стали слышать. Появились программы поддержки, гранты, внимание к агротуризму, к своему, российскому продукту. Это сейчас очень чувствуется — от губернатора Московской области до профильных министерств. Это вдохновляет работать дальше, вкладываться, расти. Значит, все не зря!» — подчеркнула собеседница издания.

Голосование на выборах в Госдуму и Мособлдуму пройдет 18, 19 и 20 сентября. Избиратели смогут посетить участок лично, проголосовать электронно, не выходя из дома (ДЭГ), или пригласить членов комиссии к себе домой. Помимо основных федеральных и региональных выборов, в этот же трехдневный период состоятся муниципальные выборы в нескольких округах: Химки, Коломна, Лобня и Пушкинский. В дни голосования все участковые комиссии будут работать с 08:00 до 20:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.