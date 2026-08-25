Жители Подмосковья подали более 6 тыс. заявлений на перепланировку помещения онлайн

С начала 2026 года жители Подмосковья воспользовались электронной услугой по согласованию переустройства или перепланировки помещения более 6 тыс. раз, она размещена на региональном портале госуслуг в разделе «Жилье» — «Другое», а также в мобильном приложении Добродел. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.