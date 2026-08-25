Жители Подмосковья подали более 6 тыс. заявлений на перепланировку помещения онлайн
Более 6 тыс. заявок на перепланировку помещения подали в Подмосковье онлайн
Фото: [Министерство государственного управления, информационных технологий и связи МО]
С начала 2026 года жители Подмосковья воспользовались электронной услугой по согласованию переустройства или перепланировки помещения более 6 тыс. раз, она размещена на региональном портале госуслуг в разделе «Жилье» — «Другое», а также в мобильном приложении Добродел. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Услуга доступна для собственников квартир, нежилых помещений или нанимателей жилого помещения по договору социального найма. Для подачи заявки им нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. Искусственный интеллект, внедренный в услугу, распознает и анализирует загружаемые файлы, чтобы помочь исправить неверные.
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