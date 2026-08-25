Жители Подмосковья с начала года подали более 95 тыс. онлайн-заявлений на выплату для покупки школьной формы

Жители Подмосковья с начала 2026 года подали более 95 тыс. онлайн-заявлений на получение выплаты для покупки школьной формы. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Размер выплаты составляет ₽3 тыс. Заявление на ее получение можно подать до 5 декабря на региональном портале госуслуг в разделе «Семья». ИИ-сервис проверит прикрепленные к заявке документы и сообщит, если найдет ошибку.

Кроме того, система сама проверит информацию о детях заявителя и отобразит только тех, на которых положена выплата. Услуга предоставляется бесплатно в течение 7 рабочих дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об ИИ-проектах, реализуемых в регионе.