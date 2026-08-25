Спасатели Подмосковья освободили кошку, которая застряла в батарее в Дубне

Специалисты 215-й ПСЧ ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили кошку, которая застряла в батарее. Инцидент произошел в городском округе Дубна.

В службу «112» обратилась местная жительница. Взволнованная женщина рассказала, что ее кошка застряла лапой в решетке радиатора отопления. Освободить питомца самостоятельно не получилось, а животное между тем начинало паниковать.

Прибывшие на место спасатели зафиксировали положение кошки, а затем, используя слесарный инструмент, аккуратно расширили проем решетки. Таким образом, животное было освобождено. Убедившись, что кошка не травмировалась, специалисты передали ее хозяйке.