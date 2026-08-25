В подмосковные больницы поставили 14 операционных микроскопов

С начала 2026 года в подмосковные больницы поступило 14 операционных микроскопов на сумму более 193 млн рублей, их закупили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Качественная медицинская помощь невозможна без применения современных технологий и оборудования», — подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Новая медтехника позволит специалистам получать детализированное изображение оперируемого участка во время оперативного вмешательства. Это особенно важно для выполнения высокоточных манипуляций, оборудование повысит эффективность хирургических вмешательств и снизит риски осложнений. Его поставили в 12 больниц Подмосковья, в том числе Раменскую, Зарайскую, Люберецкую, Рузскую.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.