В Одинцове на 70% завершилось строительство пристройки к школе № 9

В городе Одинцове на ул. Северная, д. 20 продолжается строительство пристройки к Одинцовской школе №9, которая позволит расширить возможности школы и принять дополнительно 550 учащихся. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Площадь здания составит более 9,2 тыс. кв. м, работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети». В них задействованы более 140 строителей, они ведут облицовку фасада, отделочные работы, остекление окон, благоустройство территории.

В здании обустроят учебные классы и мастерские, помещения для кружков, актовый и спортивные залы, информационно-библиотечный центр, столовую, медкабинет и административные помещения. Работы завершат в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.