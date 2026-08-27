«В топливе грязь и вода»: автомобилисты жалуются на АЗС после заправки топливом в Кемерове

В телеграм-канале «Инцидент Кемерово» публикуют массовые жалобы водителей на работу одной из заправочных станций. Первым о проблеме сообщил автомобилист, который заправился на АЗС, проехал всего несколько сотен метров и его машина неожиданно заглохла. Водитель утверждает, что вместо качественного топлива в бак попала мутная жидкость, и транспортное средство пришлось эвакуировать, сообщил VSE42.RU .

По данным издания, спустя несколько дней появилась новая история. Кемеровчанка рассказала, что 25 августа ее муж заправил автомобиль 95-м бензином. Незадолго до этого на станцию прибыл топливозаправщик, и мужчина оказался первым в очереди после слива. Примерно 15 минут двигатель работал на холостом ходу, а затем заглох окончательно — завестись больше не удалось. Машину также эвакуировали в сервис.

«Сперва думали, что порвался обводной ремень. В сервисе увидели, что ремень целый, проблема в топливе, там грязь и вода», – говорится в сообщении.

По информации издания, сейчас автомобиль находится на ремонте. Владелец уже направил обращение на горячую линию компании АЗС. В случае отказа компенсировать расходы на диагностику и ремонт мужчина намерен обращаться в суд.

Официальных комментариев от компании пока не поступало. Водители, столкнувшиеся с похожей ситуацией, горожане советуют в соцсетях проверять топливо на АЗС и сохранять чеки — они могут понадобиться в суде для доказательства факта заправки.

Ранее сообщалось, что в России официально разрешили бензин «Евро-2» и «Евро-3».