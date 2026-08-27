Юридическая броня: почему при самозапрете банк не сможет взыскать долг через суд

Лидер направления «Сбер2B ЭДО» Евгений Лящук в беседе с RT подробно рассказал о механизме самозапрета на кредитование. Главным плюсом инструмента является юридическая защита: при выдаче займа в период действия запрета гражданин освобождается от его выплаты. Однако эксперт предупредил, что услуга не распространяется на ипотеку, автокредиты и целевое обучение, а также требует соблюдения двухдневного «периода охлаждения».