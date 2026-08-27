Юридическая броня: почему при самозапрете банк не сможет взыскать долг через суд
RT: при самозапрете банк не сможет взыскать долг через суд
Лидер направления «Сбер2B ЭДО» Евгений Лящук в беседе с RT подробно рассказал о механизме самозапрета на кредитование. Главным плюсом инструмента является юридическая защита: при выдаче займа в период действия запрета гражданин освобождается от его выплаты. Однако эксперт предупредил, что услуга не распространяется на ипотеку, автокредиты и целевое обучение, а также требует соблюдения двухдневного «периода охлаждения».
Исключения и варианты блокировок
Самозапрет распространяется исключительно на потребительские займы, микрокредиты, кредитные карты и овердрафты.
На какие кредиты запрет НЕ действует:
- Ипотечные кредиты;
- Автокредиты (где автомобиль выступает залогом);
- Образовательные кредиты с государственной поддержкой.
Виды ограничений:
- Полный запрет: Блокировка всех видов займов как в банках, так и в МФО.
- Частичный запрет: Разрешение на работу с банками при блоке МФО (или наоборот).
- Ограничение канала: Запрет только на онлайн-оформление при сохранении возможности подачи документов очно в офисе.
Эксперт добавил, что самозапрет не списывает старые долги, а подача заявки на кредит при активной блокировке приводит к автоматическому отказу и снижению кредитного рейтинга.