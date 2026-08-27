Лидеры останутся лидерами: как усложнение экзаменов повлияет на выпускников

Глава СПЧ поддержал идею усложнения заданий ЕГЭ из-за избытка стобалльников

Общество

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев поддержал предложение помощника президента Андрея Фурсенко об усложнении заданий Единого государственного экзамена. По мнению главы СПЧ, эта мера позволит устранить «толкотню на уровне 100 баллов» и обеспечить более объективный отбор наиболее талантливых абитуриентов в ведущие вузы, пишет ТАСС.

Аргументы в пользу усложнения экзаменационных материалов

  • Устранение «конкуренции стобалльников»: Существующая структура КИМ приводит к ситуации, когда максимальный балл набирает слишком много выпускников, что затрудняет вузам дифференциацию поступающих.
  • Выявление сильнейших: По оценке Фадеева, усложнение КИМ не изменит итоговую расстановку лидеров, но позволит выделить действительно талантливых учащихся среди просто способных «хорошистов».
  • Равномерное распределение результатов: Введение более сложных задач приведет к нормализации шкалы оценивания и исключит искусственное завышение итоговых баллов, не ущемляя при этом права сильных абитуриентов.

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