Обход блокировок АКИТ: продавцы нашли лазейку для сбыта сильнодействующих веществ
«Известия»: БАДы с сибутрамином начали продавать под видом детских игрушек
Несмотря на блокировку фальшивых биологически активных добавок для похудения после проверок Роспотребнадзора, недобросовестные продавцы нашли способ обходить запреты маркетплейсов. Газета «Известия» выяснила, что препараты, содержащие сильнодействующее вещество сибутрамин, продают под видом детских конструкторов, валиков для ресниц и других бытовых товаров, распространяя артикулы через сети Telegram-каналов.
Новая схема обхода блокировок и масштабы проблемы
- Маскировка карточек: Продавцы создают фальшивые карточки товаров (например, детские конструкторы или косметические аксессуары). Настоящее содержимое — блистеры с капсулами для похудения — вкладывается непосредственно в коробку с игрушкой.
- Теневой трафик: Прямые артикулы на скрытые товары распространяются через сеть Telegram-каналов с суммарной аудиторией более 70 тысяч человек, напрямую связанных с нелегальными продавцами.
- Отзывы покупателей: Под карточками нейтральных товаров (таких как валики для ресниц) покупатели открыто обсуждают эффекты похудения, снижение аппетита и побочные действия.
Опасность сибутрамина и уголовная ответственность
Сибутрамин — анорексигенное средство, способное вызывать серьезные побочные эффекты:
- Медицинские риски: Тяжелые нарушения психики, бессонница, депрессивные состояния, аритмия и высокий риск инфаркта или инсульта.
- Правовой статус: Вещество включено в официальный список сильнодействующих средств. Его незаконный оборот и сбыт наказываются по статье 234 УК РФ (до лишения свободы).