Вызывайте скорую: главный кардиолог назвал цифры давления, смертельно опасные для жизни
Главный кардиолог Минздрава назвал опасные показатели давления для вызова скорой
Генеральный директор центра, главный внештатный кардиолог Минздрава РФ академик РАН Сергей Бойцов в интервью РИА Новости разъяснил критические пороговые значения артериального давления. По его словам, абсолютным показанием для вызова экстренных служб является уровень 180 на 120 мм рт. ст., а при наличии симптомов недомогания — от 160 на 100 мм рт. ст.
Показания для вызова скорой медицинской помощи
- Критический порог (без условий): Артериальное давление 180/120 мм рт. ст. и выше.
- Порог с сопутствующими симптомами: Давление 160/100 мм рт. ст. при наличии симптомов ухудшения самочувствия (выраженная головная боль, боль за грудиной, одышка или нехватка воздуха).
Регулярная терапия и профилактика гипертонических кризов
Кардиолог напомнил, что идеальным уровнем давления для взрослого человека считаются показатели 120/80 мм рт. ст.
- Контроль показателей: Уровень систолического («верхнего») давления следует заранее регулировать с помощью гипотензивных препаратов, прописанных лечащим врачом.
- Тренды лечения: Ситуация с лечением гипертонии в России улучшается — в настоящее время более 60% пациентов с гипертонической болезнью принимают гипотензивные средства регулярно и под контролем специалистов (ранее этот показатель не превышал 30–40%).