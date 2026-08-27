Плюс 75% к рискам: ученые назвали самое вредное время для первого приема пищи
Nutrients: поздние завтраки и ужины увеличивают риск болезней сердца
Новое исследование, опубликованное в научном журнале Nutrients, показало прямую связь между нарушением времени приема пищи и развитием сердечно-сосудистых патологий. По данным ученых, смещение завтрака и ужина на более позднее время существенно увеличивает риски заболеваемости, особенно у людей пожилого возраста.
Влияние времени приема пищи на здоровье сердца
Ученые проанализировали биоритмы и график питания респондентов, выявив следующие закономерности:
- Поздний завтрак: У людей, завтракающих поздно, сердечно-сосудистые заболевания диагностировались на 75% чаще по сравнению с теми, кто принимал первую пищу до 6:00 утра.
- Поздний ужин: Ужин после 18:00 также продемонстрировал устойчивую связь с повышенным риском развития болезней сердечно-сосудистой системы.
- Общий сдвиг режима: У участников, у которых и начало, и завершение дневного питания сдвинуты на поздние часы, суммарная вероятность заболеть выше на 56% по сравнению с придерживающимися традиционного распорядка.
Исследователи подчеркивают, что пожилым людям крайне важно синхронизировать приемы пищи с естественными циркадными ритмами организма.