Плюс 75% к рискам: ученые назвали самое вредное время для первого приема пищи

Nutrients: поздние завтраки и ужины увеличивают риск болезней сердца

Общество

Новое исследование, опубликованное в научном журнале Nutrients, показало прямую связь между нарушением времени приема пищи и развитием сердечно-сосудистых патологий. По данным ученых, смещение завтрака и ужина на более позднее время существенно увеличивает риски заболеваемости, особенно у людей пожилого возраста.

Влияние времени приема пищи на здоровье сердца

Ученые проанализировали биоритмы и график питания респондентов, выявив следующие закономерности:

  • Поздний завтрак: У людей, завтракающих поздно, сердечно-сосудистые заболевания диагностировались на 75% чаще по сравнению с теми, кто принимал первую пищу до 6:00 утра.
  • Поздний ужин: Ужин после 18:00 также продемонстрировал устойчивую связь с повышенным риском развития болезней сердечно-сосудистой системы.
  • Общий сдвиг режима: У участников, у которых и начало, и завершение дневного питания сдвинуты на поздние часы, суммарная вероятность заболеть выше на 56% по сравнению с придерживающимися традиционного распорядка.

Исследователи подчеркивают, что пожилым людям крайне важно синхронизировать приемы пищи с естественными циркадными ритмами организма.

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