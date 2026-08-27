Второй пик активности клещей: как защитить себя и что делать после укуса

В Кузбассе продолжает расти число пострадавших от укусов клещей. По данным регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день зафиксировано 26 396 случаев нападения кровососов. Только за последнюю неделю прибавился 221 человек, обратившийся за медицинской помощью. Среди пострадавших оказалось более 5 тыс. детей — ровно 5271 несовершеннолетний, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Специалисты предупреждают: сейчас наблюдается второй пик активности клещей. Переносчиками инфекций в черту города становятся птицы и животные, которые разносят опасных насекомых по паркам, скверам и дворам. Уже зарегистрированы случаи заражения энцефалитом, клещевым боррелиозом, эрлихиозом и анаплазмозом.

«При исследовании клещей снятых с лиц пострадавших от их присасывания в 33,9 % случаев был обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза», — рассказали специалисты ведомства.

При этом вакцина существует только от энцефалита. От остальных инфекций прививок нет, и единственный способ защититься — экстренная профилактика, но проводить ее можно только после лабораторного исследования самого клеща.

Медики напоминают: при обнаружении присосавшегося насекомого не стоит пытаться удалить его самостоятельно непроверенными методами. Лучше как можно быстрее обратиться в травмпункт, где клеща извлекут профессионально и отправят на анализ.

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