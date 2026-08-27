Заслуженный учитель СССР назвала закон о подарках педагогам «плевком в лицо от государства»

Двадцать лет назад депутаты Госдумы установили предельную стоимость подарка для учителя — не более ₽3 тыс. С тех пор цены выросли в разы, а планка осталась прежней. Родители, чьи дети заканчивали школы в разные годы, поделились мнением, насколько данное решение рациональное. Они также рассказали, как удается обходить запрет законным способом, сообщил VSE42.RU .

Россиянка рассказала, что дарили педагогам на выпускные в 2000-ых годах. По современным реалиям можно предположить, что в те годы все учителя были коррупционерами.

«Когда моя дочь выпускалась из 82 гимназии, каждый учитель получил в подарок конверт с ₽35 тыс. – все родители в итоге согласились, что такой подарок будет самым лучшим. И я считаю, что это правильно, они более чем заслужили. А ценз на подарки – это просто огромная и подлая глупость», – рассказала мама кемеровской экс-гимназистки с Лесной поляны в Кемерове.

Женщина высказала мнение, что при желании современные родители находят способ отблагодарить за труд педагога.

«Наша воспитательница работает в две смены. Мы видим, как она пашет и знаем, как мало получает. Поэтому каждая семья в нашей группе ежемесячно скидывается по ₽1 тыс. И эти деньги мы тихонько передаем Ольге Сергеевне (имя воспитателя изменено – прим. ред.). Я уже второго ребенка к ней вожу и буду дальше платить. До последнего месяца в садике», – рассказала нам Оксана из Омска.

Кемеровские педагоги и воспитатели общаться с прессой на тему подарков наотрез отказались. Однако свою точку зрения высказала учительница русского языка на пенсии из Полысаево. По ее мнению, закон устарел, но называть учителей коррупционерами из-за того, что родители хотят выразить им признательность, — несправедливо. Она отметила, что многие педагоги сами не требуют дорогих подарков, но отказываться, когда благодарят от души, неудобно. Единственный выход, по ее мнению, — пересмотреть законодательство в сторону увеличения разрешенной суммы с учетом реальных цен.

«Но дело не в подарках. Внесение нас, учителей, в этот список – просто плевок в лицо от государства. Как язык повернулся ставить нас в один ряд с чиновниками-коррупционерами!» – возмущена заслуженный учитель СССР Лидия Марковна.

Ранее сообщалось, что многодетная мама из Подмосковья Коган составила топ подарков на 1 сентября на сумму не более ₽3 тыс.