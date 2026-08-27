Аэропорты Кемерова и Новокузнецка парализовала волна отмен и задержек рейсов

Утро четверга, 27 августа, в аэропортах Кемерова и Новокузнецка встретило пассажиров массовыми сбоями в расписании. По данным онлайн-табло, опубликованных на официальных сайтах воздушных гаваней, сразу несколько рейсов были отменены или перенесены на неопределенный срок, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, в Кемерове аннулировали оба рейса авиакомпании «Северный ветер», следовавших по маршруту Сочи и обратно. Сначала вылеты перенесли на более позднее время, но в итоге полностью отменили.

В Новокузнецке ситуация оказалась не менее напряженной: рейс до Санкт-Петербурга задержали почти на десять часов, а вылет в Казань сначала сместили на вечер, а затем и вовсе отменили. Обратный рейс из Северной столицы тоже сдвинули до восьми часов вечера.

Согласно законодательству, при длительных задержках авиаперевозчик обязан обеспечить пассажиров водой, горячим питанием, отмечено в статье Сибдепо. Если ожидание затягивается, пассажирам необходимо предоставить места в гостинице. Кроме того, у путешественников есть право вернуть полную стоимость билета или обменять его на другой доступный рейс.

Ранее сообщалось, что пассажир с инвалидностью ждал помощь под дождем при +4° и замерз.