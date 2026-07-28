Россия отмечает памятную дату — День Крещения Руси, которое, согласно исторической традиции, произошло 1038 лет назад на берегах Днепра. Этот праздник занимает особое место в истории страны, напоминая о ключевых вехах развития православия в разные исторические эпохи и его значении для современной России, сообщил rosbalt.ru.

Как отметил в беседе с корреспондентами руководитель идеологического отдела телеканала «Царьград», член Межсоборного присутствия Русской православной церкви Михаил Тюренков, День Крещения Руси — это не просто дань памяти прошлому. По его мнению, это ключевая точка отсчета, которая на протяжении тысячелетия определяла государственно-цивилизационную идентичность страны.

Собеседник подчеркнул, что выбор святого равноапостольного великого князя Владимира был глубоко промыслительным. Приняв христианство из Константинополя, Русь включила себя в преемственность древнейшей цивилизационной традиции, идущей от Римской империи и ее прямой наследницы — Византийской империи. По словам Тюренкова, именно этот выбор стал основой для формирования уникального культурного и духовного кода, который сохраняется в России на протяжении веков.

«Важно понимать, что преемство древнейшей цивилизационной традиции, окончательно оформившееся полтысячелетия назад, — вспомним концепцию „Москва — Третий Рим“, — не имеет ничего общего с тем, что в марксистской или либеральной терминологии принято именовать „империализмом“. Речь не о колониальной экспансии, подчинении чужих территорий ради ресурсов или во имя шовинистских идей. В христианском понимании Империя — не механизм угнетения, а государство государств, где главенствуют надэтнический правовой порядок и высший духовно-нравственный ориентир», — подчеркнул в беседе с обозревателем «РосБалта» Михаил Тюренков.

День Крещения Руси вновь обратил внимание на глубинные основы российской государственности, отметил Михаил Тюренков. По его мнению, для российского общества праздник стал свидетельством непрерывности отечественной истории. По убеждению эксперта, несмотря на все переломные моменты, личные и общественные несовершенства, Россия на протяжении более тысячи лет остается христианским государством.

Ключевым событием, предопределившим этот путь, стал выбор святого равноапостольного князя Владимира. Приняв крещение из Константинополя, он включил Русь в многовековую традицию, идущую от Римской и Византийской империй. Как подчеркнул Тюренков, именно этот цивилизационный выбор стал основой для формирования государственно-культурной идентичности, которая сохраняется на протяжении столетий. День Крещения Руси, таким образом, является не только данью памяти, но и напоминанием о ценностях, на которых строится общество.

«Для всего современного мира, переживающего девальвацию моральных ориентиров, День Крещения Руси — напоминание о том, что государство может опираться на нечто большее, чем сиюминутная экономическая выгода. А для нашего общества — свидетельство непрерывности русской истории», — резюмировал Михаил Тюренков.

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