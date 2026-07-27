День Крещения Руси и князя Владимира 28 июля: история, традиции, строгие запреты и о чем молятся

В разгар лета православный мир 28 июля отмечает одно из главных судьбоносных событий в истории — День Крещения Руси и память святого равноапостольного великого князя Владимира (Красно Солнышко), а также чтит память святых мучеников Кирика и Иулитты и святых апостолов от 70-ти: Прохора, Никанора, Тимона и Пармена.

Многие верующие с утра задаются вопросом, какой сегодня церковный праздник отмечается в храмах. В этот день молитвы обращены к Крестителю Руси, который вывел народ из тьмы язычества и заложил духовные основы православного государства.

Особое внимание в эти священные сутки уделяется духовной радости, благотворительности и укреплению семьи. Важно провести этот день с чистыми помыслами, избегая ссор и тяжелого физического труда, заменяя его молитвою и добрыми делами.

Коротко: главное о дне

В православных храмах совершается торжество в честь Дня Крещения Руси, памяти святого князя Владимира, мучеников Кирика и Иулитты, а также апостолов от 70-ти.

В народной традиции праздник получил название Кириков день или Владимир Красное Солнышко.

Существуют строгие духовные запреты на тяжелую работу в поле, ссоры, жадность и жалобы на судьбу.

В этот день традиционно молятся об укреплении веры, прозрении, исцелении от тяжелых болезней, а также о защите детей и процветании отечества.

Какой церковный праздник отмечают 28 июля

Православная церковь совершает память святого равноапостольного великого князя Владимира (в крещении Василия), отмечает День Крещения Руси, а также чтит память святых мучеников Кирика и его матери Иулитты (IV век) и апостолов от 70-ти: Прохора, Никанора, Тимона и Пармена.

Праздник имеет высокое вероучительное и государственное значение, напоминая о выборе истинной веры и духовном перерождении народа. В народном календаре дата получила название Кириков день или Кирики-улиты, считавшиеся серединой лета, когда солнце светит особенно ярко, а полевые работы на один день приостанавливались из уважения к святым.

Подвиг князя Владимира и святых мучеников Кирика и Иулитты

Святой князь Владимир, приняв святое крещение в 988 году, кардинально изменил свою жизнь и крестил весь свой народ в водах Днепра. Из сурового правителя он превратился в милосердного государя, заботившегося о бедных и болящих, за что в народной памяти навечно остался «Красным Солнышком».

Мученики Кирик (трехлетний мальчик) и его мать Иулитта пострадали за веру во Христа в период жестоких гонений императора Диоклетиана. Несмотря на пытки, они не отреклись от Спасителя, став символом материнской любви, детской чистоты и несокрушимой веры.

В чем духовный смысл праздника

Смысл этого дня заключается в прославлении духовного прозрения, благодарности за дар истинной веры и стремлении к милосердию. Церковь напоминает нам, что каждый человек способен измениться к лучшему, если отпустит греховное прошлое и откроет свое сердце Богу.

Что можно делать в этот день

Главная традиция праздника тесно связана с посещением храма, торжественными крестными ходами и делами милосердия.

В этот день обязательно стараются побывать на праздничной Божественной литургии, поставить свечу перед иконой святого князя Владимира и помолиться о мире и процветании родной земли.

Принято собираться всей семьей за праздничным столом, совершать добрые дела, помогать нищим и сиротам.

Женщинам в этот день рекомендуется молиться святой Иулитте о защите детей, даровании им здоровья и семейного благополучия.

Что нельзя делать 28 июля

Существуют определенные духовные ограничения, помогающие христианину провести этот праздничный день благочестиво.

В этот день категорически запрещено ругаться с близкими, сплетничать, проявлять злобу и жадность.

Что нельзя делать 28 июля, так это выполнять тяжелую физическую работу в огороде и по дому (копать, жать, строить) — этот день положено посвящать Богу и семье.

Не рекомендуется жаловаться на свою жизнь, предаваться унынию и отказывать в помощи тем, кто просит поддержки.

Что нужно сделать для благополучия и здоровья

Чтобы привлечь Божье благословение и защитить свой дом от жизненных невзгод, верующие стараются совершать дела милосердия.

Обязательно прочитайте молитву святому равноапостольному князю Владимиру об укреплении веры, исцелении от глазных болезней и сохранении мира в семье. Чтобы в доме царили достаток и согласие, окропите жилище святой водой, поблагодарите Бога за все Его благодеяния и проведите вечер в кругу близких людей.

Кто празднует именины 28 июля

В этот день свои именины отмечают мужчины, носящие имена Владимир, Василий, Петр, Гавриил и Тимон, а также женщины с именем Агриппина. Не забудьте поздравить своих близких с днем их небесного покровителя.

Какой праздник будет завтра

На следующий день, 29 июля, православная церковь будет праздновать день памяти священномученика Афиногена и его десяти учеников, а также чтить икону Божией Матери «Плакучая». Это день молитв об успешном завершении трудов и защите от душевных невзгод.