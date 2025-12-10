Не разрешала спать дома и избивала в пьяном угаре: многодетной россиянке суд вынес приговор

В Кузбассе суд вынес приговор многодетной маме, которую признали виновной в истязании своих детей, угрозе убийством и невыполнении родительских обязанностей, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на региональный СК и прокуратуру.

По информации ведомства, подсудимая — мама детей 8, 10 и 12 лет. Периодически она находилась в состоянии алкогольного опьянения. В такие дни женщина руками, ногами и ремнем избивала детей по разным частям тела. Мама угрожала младшей дочери, что убьет ее. Она выгоняла детей из дома ночью и не разрешала им возвращаться. Тогда ребята спали в бане.

По данным ведомства, в отдел полиции обратился отец одной из девочек. Он не проживал с женщиной. В один день, когда мать снова била детей, девочке удалось сбежать к соседям. Она позвонила отцу и рассказала об инциденте. Следствие считает, что агрессию женщина проявляла в период с 2019 по 2024 годы.

«Девочка убежала к соседям и по телефону рассказала живущему отдельно отцу о произошедшем, после чего тот обратился в правоохранительные органы», — уточнили в ведомстве.

Суд назначил многодетной матери три года и месяц в исправительной колонии общего режима. Еще одно требование суда жительница Кузбасса выполнила — выплатила детям 150 тыс. руб. моральной компенсации.

Ранее сообщалось, что в уфимском интернате старшеклассницы жестоко избили восьмиклассницу.