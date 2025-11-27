В уфимском интернате старшеклассницы жестоко избили восьмиклассницу

В интернате № 3 Уфы произошел вопиющий случай жестокости среди учащихся. Как сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал Mash Batash, 15-летнюю воспитанницу учреждения жестоко избили три старшеклассницы.

По имеющейся информации, инцидент произошел, когда девочка из 8-го класса после дежурства уже собиралась уходить домой. В этот момент ее окружили ученицы 10-го класса. Сначала они подвергли ее словесным издевательствам, а затем перешли к физическому насилию.

Сообщается, что двое нападавших удерживали жертву, пока третья наносила удары. После избиения у школьницы наблюдалась рвота, а также многочисленные ссадины и ушибы.

Мать подростка обратилась с заявлением в Следственный комитет. По данному факту СУ СК по Республике Башкортостан возбудило уголовное дело по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

В ведомстве пояснили, что следователи в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям или бездействию сотрудников администрации школы по обеспечению безопасности учащихся на территории образовательного учреждения.

Директор интерната отказался комментировать ситуацию, сославшись на следствие.

Ранее сообщалось, что группа подростков избила 13-летнюю школьницу в красноярском поселке Березовка.