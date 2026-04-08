Сбил самокатчик? Эксперт объяснил, как взыскать компенсацию до 412 тысяч рублей за ДТП с СИМ

Число аварий с электросамокатами бьет рекорды, а вместе с ними растет и число пострадавших. Но мало кто знает, что за сбитого курьера на колесах можно получить вполне реальные деньги. Начальник управления методологии урегулирования убытков СК «Росгосстрах» Елена Парыгина раскрыла схему, как получить компенсацию. Об этом сообщает «Пятый канал».

Первым делом — фиксируем все: фото поломок, снимки травм, данные участников. Это база. Если столкновение на дороге или тротуаре — вызываем ГАИ. Если в парке — подключаем администрацию. Медицинские справки обязательны, даже если кажется, что ушиб пустяковый. Без них о деньгах можно забыть.

Дальше — чья вина, того и платеж. Если водитель авто сбил самокатчика, то пострадавший получает выплату по ОСАГО. Если самокатчик врезался в машину — автовладелец идет по каско, а затем страховая выставит счет горе-гонщику. А если пользователь СИМ упал сам — только личная страховка от несчастного случая, и то после окончания лечения.

Цифры впечатляют: максимальная компенсация за вред здоровью при езде на электросамокате составила 200 тыс. рублей. Рекорд по ОСАГО за наезд на самокатчика — 205 тыс. А самая крупная выплата по каско за повреждение машины от столкновения с электросамокатчиком достигла 412 тыс. рублей.

Ранее в РПЦ раскрыли 4 способа без греха попрощаться с освященной вербой.