«Не стоит игнорировать такие настроения»: трагедия в подмосковной Соболихе вскрыла мрачные тайны супругов

Психолог Илья Ахмедов в беседе с корреспондентом REGIONS прокомментировал обнаружение странных находок в доме жителей подмосковной деревни Соболиха, где в среду, 22 октября, произошел пожар.

По информации издания, в доме, где начался пожар, обнаружили двух людей. Женщина погибла до прибытия спасателей. Мужчине оказали квалифицированную помощь, но стабилизировать состояние не удалось. Он скончался, не приходя в сознание. На теле пострадавшей обнаружили колото-резаные ножевые раны.

По информации РЕН ТВ, в доме супругов после пожара обнаружили эзотерические предметы. Местные жители обсуждают в соцсетях, что в последнее время в деревне часто пропадали домашние животные. 51-летняя женщина и 50-летний мужчина вели уединенный образ жизни.

Психолог Ахмедов отметил, что увлечение оккультными практиками может свидетельствовать о глубоких эмоциональных и психологических проблемах. Их причинами могли быть одиночество, утрата или страх. Эксперт отметил, что в некоторых случаях люди сталкиваются с нарушением личностных границ. Сторонники ритуалов не всегда умеет проявлять эмоции. Им сложно контролировать гнев и тревогу.

«В профилактическом ключе важно следующее: необходимо обращать внимание на ранние сигналы — чрезмерный интерес к потустороннему, замкнутость, отказ от обычных социальных связей, исчезновение домашних животных, странные хозяйственные практики; родным и соседям не стоит игнорировать такие настроения — важно предложить человеку профессиональную помощь, поддержать его в поисках смысла и стабилизации жизни, а не оставлять в одиночестве», — пояснил эксперт.

По словам специалиста, участие в экстремальных или оккультных практиках нередко сопровождается комплексом проблем, включая социальную изоляцию, формирование зависимостей и искаженное восприятие действительности.

«Важно, чтобы полиция, соцслужбы и общественность работали на раннем этапе — когда есть признаки деструкции, а не уже после трагедии. Такое сочетание психологического сопровождения, социальной поддержки и оперативного вмешательства позволяет снизить риск того, что оккультные практики перерастут в насилие», — заключил специалист.

