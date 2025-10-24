На юго-западе Москвы два человека погибли в загоревшейся машине

В районе Ясенево на юго-западе Москвы в горящем автомобиле погибли два человека. Об этом сообщает телеканал РЕН, ссылаясь на источник в столичной полиции.

По информации, полученной от РЕН ТВ, при пожаре пострадали еще несколько автомобилей. Жертв удалось избежать благодаря оперативной работе спасателей.

«Четыре машины загорелись в районе Ясенево на юго-западе Москвы. Два человека погибли в одной из машин. Повреждены еще несколько автомобилей», – заявил источник.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб города. Выясняются все причины трагедии.

