На юго-западе Москвы два человека погибли в загоревшейся машине
Полиция выясняет причины пожара в автомобиле в Москве, где сгорели два человека
Фото: [Академия Гражданской защиты МЧС России/Медиасток.рф]
В районе Ясенево на юго-западе Москвы в горящем автомобиле погибли два человека. Об этом сообщает телеканал РЕН, ссылаясь на источник в столичной полиции.
По информации, полученной от РЕН ТВ, при пожаре пострадали еще несколько автомобилей. Жертв удалось избежать благодаря оперативной работе спасателей.
«Четыре машины загорелись в районе Ясенево на юго-западе Москвы. Два человека погибли в одной из машин. Повреждены еще несколько автомобилей», – заявил источник.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб города. Выясняются все причины трагедии.
