«Не там надо размещать рисунки»: россияне удивлены выбором места для акции против коррупции

В пресс-службе ИжГЭТ проинформировали о проведении акции против коррупции в ижевском трамвае маршрута № 9. В салоне разместили детские рисунки. Ребятам предложили через творчество показать, что взяточничество наказуемо в России и неприемлемо для граждан страны. Мероприятие провели в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией. Цель акции — сформировать негативное отношение граждан к коррупционным проявлениям. Ранее в регионе стало известно о масштабном коррупционном деле с участием чиновницы.

По информации издания, пользователи соцсетей положительно отреагировали на проведение в городе антикоррупционной акции. Однако многие высказали мнение, что место для мероприятия выбрали неудачное. Горожане считают, что коррупция процветает в сферах, представители которых не пользуются общественным транспортом. Ижевчане активно делились мнением, где детские рисунки смотрелись бы более уместно.

«Коррупционеры на трамваях не ездят»; «Жаль, что коррупционеры не ездят на трамваях»; «Не там надо размещать такие рисунки, ох не там», — написали россияне.

