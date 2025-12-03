Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина якобы добилась значительного прогресса в борьбе с коррупцией. Он подчеркнул, что украинские власти и общество смогли обуздать эту проблему. Об этом пишет издание Clash Report.

Рютте выразил уверенность, что президент Владимир Зеленский предпринимает все необходимые шаги для искоренения коррупционных схем. Данное заявление прозвучало на фоне обострения дискуссии о реальных масштабах проблемы.

Поводом для скепсиса стало громкое дело бизнесмена Тимура Миндича, считавшегося соратником Зеленского. Расследование показало, что чиновники похитили свыше $100 млн госсредств по организованной им схеме. Сам предприниматель успел покинуть страну до задержания.

Несмотря на этот скандал, генсек НАТО считает действия украинского руководства в целом эффективными.

