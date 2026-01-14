Не только из-за снега: хаос на дорогах Красноярска заставил водителей узнавать друг друга в лицо

Жители Красноярска обсуждают в соцсетях многокилометровые пробки, с которых начинается не первое утро горожан, сообщил prmira.ru.

По данным издания, некоторые водители предполагают, что пробки образуются не только из-за выпавшего снега. Комментаторы подозревают, что некоторые водители допускают ошибки, которые приводят к замедлению движения. Один из горожан высказал мнение, что хаос на дороге — это позор. По его словам, пробки на дорогах наблюдаются третий рабочий день.

«Дело не в снеге, похоже. Вы просто сами по себе такие»; «Каждое утро одно и то же. Вы достали выезжать на перекресток, когда пробка»; «Те, кто стоит на красный на пешеходном, сидите дома и читайте правила. Не создавайте заторы!»; «Люди, научитесь ездить. Что с вами происходит после праздников?» — пишут местные жители.

Анализ комментариев показал, что некоторые водители не ищут причин затрудненного движения, а просто эмоционально делятся своими переживаниями. Один горожанин отметил, что узнает уже лица людей, с которыми по утрам встречается на дороге. Он допустил, что в морозные дни ситуация ухудшится. Люди массово жалуются, что опаздывают на работу.

«Слов нет!»; «Полетели на Луну, там точно нет никого, там вечно светит звезда», — делятся эмоциями горожане.

По информации издания, дорожная ситуация в городе по состоянию на утро 14 января оценивалась в 8 баллов. Согласно данным 2gis, пробки образовались на семи улицах, а также на Тамбовском и Шинном мосту. В соцсетях водители информируют о замедленном движении еще на четырех направлениях.

