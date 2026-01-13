Цена та же, но вместо 17 минут — 43: в кемеровских пробках дешевое такси стало ловушкой времени

Во время образования пробок на улицах Кемерова жители сталкиваются с проблемой вызова такси, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Редакция провела эксперимент и попробовала вызвать машины в час пик. В отличие от других городов, где жители жалуются на высокие цены, корреспонденты столкнулись с другой проблемой.

Редакция провела эксперимент в первый рабочий день после длительных праздников. Корреспонденты проверили три популярных сервиса в столице Кузбасса. Стоимость такси в период, когда пробки достигли семи баллов, осталась прежней. Короткая поездка, как и в другие временные промежутки, оценивалась в 200-350 руб.

По данным издания, горожане столкнулись с длительным ожиданием машин. Например, поездка длиной 4 км, согласно данным приложения, должна была длиться 17 минут. В реальности пассажир добирался 43 минуты. Около 30 минут с момента вызова прошло до прибытия водителя.

Причина — большие пробки. Стоимость поездки составила 280 руб., что не существенно превышает привычную ценовую политику. Другие приложения запрашивали за поездку 350 руб., что также не считается критичным.

Ранее сообщалось, что в Кемерове 13 января из-за пробок стоимость такси выросла до 800 руб.