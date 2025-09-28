Не только коммерческий проект: названа причина заинтересованности Меркель в мемуарах

Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов рассказал aif.ru, что Ангела Меркель после истечения срока полномочий в должности федерального канцлера Германии прекратила интересоваться политикой и переключилась на написание мемуаров.

По данным эксперта, Ангела Меркель работает в офисе. Ей подчинено небольшое количество сотрудников. Такие правила выдвигает немецкое законодательства. Многие из сотрудников — люди, которые работали с ней в период канцлерства.

Артем Соколов рассказал, что Ангела Меркель практически не интересуется политическими вопросами современного мира. Большую часть времени она посвящает написанию мемуаров, которые стали для нее не только коммерческим проектом. По мнению эксперта, в мемуарах Меркель пытается не допустить возможных обвинений со стороны общественности из-за принятия каких-либо решений. Она рассказывает, что побудило в конкретный период времени сделать выбор, какие аргументы стали решающими, какие были мотивы.

«После публикации мемуаров она (Ангела Меркель. — Прим. ред.) продолжает комментировать свои тексты достаточно редко и лишь изредка дает интервью, в основном оставаясь в тени и не участвуя в современной немецкой политике», — отмечает Артем Соколов в коментарии aif.ru.

По мнению эксперта, действующий канцлер ФРГ — не политический сторонник Ангелы Меркель.

