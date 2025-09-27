Спикер Госдумы Вячеслав Володин в соцсетях выступил с резкой критикой в адрес бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Поводом стало ее недавнее заявление, в котором она назвала развал Советского Союза «счастьем всей ее жизни».

Володин расценил эти слова как прямое свидетельство того, что Меркель и другие западные политики «хотели бы, чтобы России не было». Парламентарий напомнил о двойных стандартах, по его мнению, западного подхода.

С одной стороны, Меркель приветствовала распад СССР, а с другой — считает абсолютно логичным, что именно Советский Союз в 1990 году способствовал восстановлению единства Германии, не выдвигая никаких встречных требований. Володин подчеркнул, что Россия на протяжении многих лет обеспечивала Германию дешевыми энергоресурсами, которые стали фундаментом для развития немецкой экономики.

По мнению российского политика, добрососедская политика России не была оценена по достоинству. Он констатировал, что РФ, в отличие от США, добровольно ушла из Европы, не оставив там своих военных баз. Однако, как показала история, эти шаги не только не вызвали благодарности, но и привели к тому, что Запад, по его словам, желает российскому государству краха.

Ранее сообщалось, что Мерц заявил, что Германия больше не живет в мире.